Nazarena Vélez habló de su posible casamiento con Santiago Caamaño: "Lo haría por él y por el amor que le tengo"

En medio de los preparativos de la boda de Barbie Pucheta y Lucas Rodríguez, Nazarena Vélez habló hace unos días con sus seguidores, como habitualmente lo hace cada semana.

Y a menos de dos meses de la boda de su hija, la actriz reveló que se casaría con su pareja si él lo desea.

“¿Te casarías con el Bocha?”, le consultaron a través de las preguntas en historias de Instagram. Sin vueltas, Nazarena contestó que si está en los planes de su pareja, sin ninguna duda daría el sí. “Quiero todo con el Bocha, quiero todo. Y si él se quiere casar, yo me casaré porque quiero todo con él”, expresó con firmeza.

Y ahora, en un live de Instagram con PrimiciasYa.com, la productora volvió hablar del tema y dijo: "En primer lugar a mí nadie me propuso nada. Yo soy chapada a la antigua, a mí me tenes que venir con una gran propuesta. Yo ya me casé varias veces y me fue como el orto. El Bocha va a tener que remarla".

Luego señaló: "Igual este es el año del casamiento de Barbie y lo único que pienso es en ella. Y si Dios y el Bocha lo deciden dentro de un tiempo, veremos. Yo no lo siento necesario. Pero como él nunca se casó, lo haría por él y por el amor que le tengo. Pero no es algo que esté en mis planes, ahora mi cabeza está cien por ciento en el casamiento de mi hija".

Cabe destacar que, además de estar preparando el casamiento de Barbie, Nazarena se sumará en agosto a "La Academia" de "ShowMatch" y el jueves pasado estrenó su nueva obra teatral "Trepadores", una comedia con Rodrigo Noya, Santiago Caamaño, Federico Barón y Bautista Lena en el Teatro Picadilly.

LEER MÁS Nazarena Vélez sobre su incorporación a "La Academia": "Ya estoy oxidada, pero necesito laburar"