Nazarena Vélez habló, después de mucho tiempo, sobre su relación con Daniel Agostini: "Logramos cerrar algunas heridas"

Nazarena Vélez participó de un live con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com donde fue contando aspectos de su vida en plena cuarentena por coronavirus.

Pero entre otros temas, la productora teatral, que está a punto de estrenar vía streaming "Hermanes", contó cómo está su relación con Daniel Agostini, con quien estuvo casada seis años y que es el padre de su hijo mayor, el Chino.

"Nos llevamos bien, gracias a Dios bien. Tenemos un diálogo muy amable, logramos cerrar algunas heridas", empezó diciendo Nazarena.

En esa misma línea, agregó: "Habló por mí obviamente, logré cerrar algunas heridas... Y yo lo quiero y respeto mucho. Sé que está muy presente en la vida de su hijo y eso me hace feliz. No tengo más que palabras de elogios para Daniel".

“Estuve casada seis años con Daniel, hoy estoy muy bien con él, pero me costó mucho entender un montón de cosas de sus actitudes, y me imagino que a él le pasó lo mismo", remarcó.

Vale recordar que durante la relación que mantuvieron Nazarena y el cantante tropical, protagonizaron una serie de discusiones y peleas que muchas veces se trasladaban a los programas a los que la actriz iba de invitada.

Luego de la separación y con el paso del tiempo, lograron tener una relación cordial. De hecho la exvedette contó en una nota en 2019 que también se lleva muy bien con la nueva pareja del músico.

Nazarena Vélez presenta por streaming "Hermanes"

Nazarena Vélez contó recientemente que puso en marcha un nuevo proyecto como productora teatral. Se trata de una obra que había pensado el año pasado para hacer en calle Corrientes, pero que por la pandemia de coronavirus, sus planes cambiaron y ahora Hermanes, se estrenará vía streaming

Herman@s es una comedia dramática que cuenta una misma historia desde dos puntos de vista distintos: uno desde dos hermanos y otro desde dos hermanas. En la vieja casa vive el/la menor, Daniel/a, en un estado de dejadez total. Tiene un sueño, poder viajar por el mundo, pero está atado/a su destino de cuidar a su padre, recientemente muerto. Luego de un tiempo largo de no verse, llega el/la hermano/a mayor, Martín/a, que quiere vender la casa para desarrollar un emprendimiento inmobiliario. Eso genera un conflicto entre ambos/as. Daniel/a no quiere firmar ningún boleto, pero el tiempo apremia a Martin/a que, en el medio de su desplante, encuentra una carta misteriosa del padre dirigida a una mujer entrerriana, Azucena. El contenido de la carta da vuelta la vida de los hermanos/as, lo cual desencadena una búsqueda que a veces roza lo ridículo y que pone aún más roce el conflicto principal: la posible venta o no de la casa. En esa indagación, Daniel/a y Martín/a recorren sus reclamos y reproches, sus pases de factura y sus miserias. Herma@s es una historia que transita por el humor y el drama sin escala, que nos revela antinomias permanentes entre lo activo y lo inactivo, el tiempo que transcurre y el tiempo detenido, la productividad y la dejadez, lo económico y lo ético, el amor y el odio. Un vínculo que está siempre a punto de explotar, y que no se sabe hasta dónde puede llegar.

Elenco: Barbie Vélez Paula Morales - Rodrigo Noya Santiago Caamaño. Las únicas funciones serán el 23 y 24 de octubre, y se podrán ver a través de streaming.