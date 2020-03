Nazarena Vélez hizo un nuevo descargo luego de que la acusaron de burlarse de Federico Bal

Nazarena Vélez volvió a publicar un video cansada de las críticas que recibió en las últimas horas por su reacción frente a la confesión de Federico Bal y su enfermedad de cáncer de intestino.

Luego de ser criticada en las redes por una reacción luego de que se conoció la noticia de la enfermedad del actor y ex de su hija Barbie Vélez, la actriz grabó un video para terminar con la polémica.

LEER TAMBIÉN: Emotivo mensaje de Flor de la V a Federico Bal: "Hoy más que nunca querido amigo quiero estar a tu lado"

“Bueno, ¿cómo andan? Este video es una poronga, pero necesito hacerlo. Estaba como un león enjaulado aquí en mi casa y no quiero ni prender la tele, ni mirar las redes sociales... y estoy todo el tiempo pensando en eso, entonces digo ‘bueno, para... soy una pelotuda de 45 años que al final no habla y no dice nada, me angustio y es una pelotudez’”, comenzó Nazarena la filmación.

LEER TAMBIÉN: Federico Bal tras confesar que tiene cáncer: "Un estudio a tiempo te salva la vida"

“Yo sé cómo es este medio de mierda... El medio de mierda en el que nos manejamos y también las redes sociales de mierda en las que estamos todo el tiempo, y que yo también me hago cargo y alimento, pero no ese lado oscuro. No el lado de la gente de los portales que titulan ‘Nazarena le dio un me gusta a un polémico mensaje de salud’. ¡Nooo!... che, paraaa... la conc... de tu hermana", siguió muy enojada.

Y remarcó: "Yo no le di ni a un polémico mensaje de salud de nada, ¿qué mierda estás diciendo?... Con la salud no se jode, mi vieja tiene cáncer... Mi vieja tiene cáncer, estamos todos locos para querer alimentar una pelea de algo que pasó y que sigo diciendo, por supuesto, que no es una de las personas que está dentro de mis afectos, pero cómo me voy a burlar de un pibe que tiene cáncer en los intestinos y que tiene que hacer quimioterapia, ¡Estamos todos locos!”.

“Yo soy madre de tres hijos y no se puede joder con eso. No se puede querer hacer prensa y pelotudear con eso. A menos conmigo no, a quién se le puede ocurrir que alguien pueda joder con eso. Todos tenemos un familiar con cáncer, a todos se nos murió un familiar con cáncer, entonces, no rompas las pelotas... ¡por favor!”, enfatizó.

Su descargo completo.