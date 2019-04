Nazarena Vélez dio detalles de las deudas que tuvo que afrontar luego de la muerte de Fabián Rodríguez

Nazarena Vélez estuvo hoy en "Intrusos", América, y dio detalles de las importantes deudas económicas que tuvo que afrontar luego de la muerte de estuvo hoy en, y dio detalles de las importantes deudas económicas que tuvo que afrontar luego de la muerte de Fabián Rodríguez a los 47 años, ocurrida en marzo de 2014





"Cuando murió Fabián tuve que empezar de cero. Hizo un negocio que evidentemente le salió mal. Era gente pesada, yo me quedé literalmente en la calle", dijo la actriz.

"Lo que hizo Fabián fue porque no pudo enfrentar algo. No puedo vender la camioneta de él porque está en sucesión. Me cuesta mucho pagar las expensas", amplió.





Nazarena contó que la gente a la que su ex marido le debía eran "pesados" y que le costó mucho tiempo poder afrontar esos valores de dinero.