Nazarena Vélez: "El Chyno no deja de ser un poco caprichoso; hijo de padres separados"

El Chyno Agostini dejó entrever una fuerte pelea con su mamá, Nazarena Vélez, con quien compartía unos días en Mendoza.

“No me fui con lo que vine a Mendoza, no me dejan ir a buscar mi ropa, no banco la forreada, hay actitudes que ya me molestaban, los que dijeron que me habían echado hace un tiempo, me fui solito ahora de mi casa”, escribió Agostini en su cuenta de Instagram.

Y continúo: “Quiero aclarar que escojo este camino solo, sin nadie en el medio, me apoyo en mis familiares, pero terminé cortando relación porque no banco ninguna actitud más, a las cuales por respeto me las voy a guardar para mí, pero no dejarme ir a buscar mi ropa a mi propia casa no me lo voy a bancar… fue por un malentendido, no entiendo la razon, no le hice nada a nadie, igual ya exploté solo… me quise hacer solo”.

“No tendría que haber ni hablado, porque no quiero en mi vida puteríos y quiero hacer la mía totalmente….es la última vez que hablo de esto, prefiero seguir mi camino solo con la gente que me respalda…un agradecido a la vida, me apoya mi viejo, me apoya Santi, te amo hermanita, pero no banco más a nadie, ya te venía bancando todo el mes”, finalizó.

La respuesta de Nazarena en charla con Primiciasya.com

Este portal pudo dialogar con Nazarena quien explicó la situación familiar.

"Es un nene de 19 años, lo amo profundamente, un día se pelea conmigo, otro día se pelea con papá, se descarga en las redes sociales. No tengo nada más para decir que lo amo profundamente y que lo entiendo, soy su mamá, siempre lo voy a entender, ya me pasó de que se haya peleado conmigo y que haya salido enojado. Después de peleó con el papá y sale enojado atrás del papá. ¡Está bien!", dijo Vélez.

Y agregó: "Hoy se descargan a través de las redes sociales. No deja de ser un nene un poquito caprichoso, hijo de padres separados, que cuando uno de los dos no lo consiente, se va enojado a la casa de papá o de mamá. No pasa nada, yo lo tomo así, lo amo profundamente, no tengo nada para decir malo del Chyno, es un solcito, no deja de ser una reacción de un adolescente".

