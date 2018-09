Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Nazarena después de ver en Barbie Vélez le protestó por chat privado a su madredespués de ver en Instagram una imagen de su mamá en ropa interior.



Nazarena publicó en las publicó en las redes sociales una foto en blanco y negro donde se la puede ver en ropa interior arrodillada en la cama frente a un espejo.

"Cuando llegas a casa", expresó la actriz en la sexy postal. Nazarena compartió la foto también en sus historias y ahí provocó la reacción de su hija. Embed Ver esta publicación en Instagram Cuando llegas a casa.... #HogarDulceHogar #pijama #cama #paz Una publicación compartida por Nazarena Velez (@nazarenavelez) el 16 de Sep de 2018 a las 3:26 PDT



Barbie no tardó en demostrarle cómo se sentía con la falta de privacidad de la foto con un elocuente: "Ay, mamá, por dios". nazarena.jpg





Ante la repercusión que tuvo el "reto" de su hija por privado, PrimiciasYa.com se contactó con Nazarena quien contó sobre los "celos" de Barbie.





"Me encanta, me causa mucha gracia. Barbie es como Thiago (7 años), no le gusta que suba esas fotos. El único que no es tan celoso es el Chino. La verdad que nos reíamos muchísimo por eso lo muestro, es una cosa muy divertida entre nosotras", explicó con humor la actriz.