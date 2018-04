Nazarena Vélez aseguró que su hijo Thiago había tenido "un mes de autismo", pero después pidió disculpas

Nazarena Vélez pasó este miércoles por Fabián Rodríguez, quien se suicidó el 24 de marzo de 2014. pasó este miércoles por Los Ángeles de la Mañana y volvió a hablar del dolor que significó para ella y su familia el fallecimiento de su marido,, quien se suicidó el 24 de marzo de 2014.

En medio de su testimonio, la actriz definió con un cuadro erróneo el padecimiento que atravesó el pequeño que en ese entonces tenía sólo 7 años, asegurando que a raíz de aquel episodio, "Thiago estuvo autista" por un mes.

"Titi tuvo un mes de autismo. Él no preguntó nada", contó Nazarena al aire y agregó: "Titi no hablaba; yo todo el tiempo dormía con él. Tipo 3 de la mañana le agarraban ataques de llanto y me empezaba a pegar. Gritaba, gritaba y gritaba hasta que nos dormíamos sin decir nada", arrancó a decir.

"Jugaba con un juguete que le había regalado Fabián, se quedaba en su mundo y no hablaba. Después empezó a ir a terapia y volvió al jardín", concluyó Nazarena, que luego de aquellas palabras comenzó a recibir mensajes de papás de nenes con autismo.

Por supuesto, Nazarena admitió el error y se disculpó a través de Twitter:

"Fue una burrada y desinformación de mi parte. Repetí estúpidamente lo que un especialista me puso, en modo de ejemplo, en un ámbito privado", explicó.

Y siguió: "Decirlo en un medio masivo de tanta llegada y repercusión: ofende, confunde, desinforma y no ayuda en nada con la increíble labor que hace años y años hacen miles de personas para tratar con respeto y conciencia el autismo".

— Nazarena Vélez (@veleznazarena) 4 de abril de 2018

