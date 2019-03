Nazarena Vélez: "Ahora voy al supermercado chino y compro segundas marcas"

Nazarena Vélez, quien en diálogo con Verónica Lozano dio detalles del nuevo presupuesto que tuvo que adoptar tras la difícil temporada de teatro que tuvo en Mar del Plata. La crisis económica de la Argentina también afecta a los famosos. Una de las más sinceras al respecto de su situación es, quien en diálogo condio detalles del nuevo presupuesto que tuvo que adoptar tras la difícil temporada de teatro que tuvo en





"Metimos 200, 300 personas con toda la furia cada noche, cuando en "Los Grimaldi" metíamos 1500. Hay una gran diferencia. Antes las entradas salían 500 pesos, este año 300. Uno se va adaptando y entendés que la prioridad de las familias no es el teatro y está bien", señaló la actriz en "Cortá por Lozano" (Telefe).





"Cuando voy al supermercado tengo que elegir lo que voy a comprar, ya no voy con el changuito y lo lleno todo. Hay cosas que ya no compro, cambié de marcas y de supermercado. Ahora voy a un "chino". Antes iba a los supermercados grandes. En los "chinos" tenés opciones más económicas. Soy mucho más cuidadosa. Me adapto y sé que no soy la única que le pasa", agregó Vélez.





"Titi me dice: '¿Por qué de todos los famosos vos sos la famosa pobre? Porque to veo que en Instagram que todos tienen plata. Yo veo a Jimena Barón que se va de vacaciones. Todos viajan y nosotros no'", finalizó entre risas. Además, contó que su hijo Thiago se da cuenta de la ajustada economía familiar.finalizó entre risas.