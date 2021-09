Nazarena sobre la boda de Barbie Vélez: "Fabi siempre supo que esto iba a terminar así"

Durante la semana, Barbie Vélez y Lucas Rodríguez dieron el sí y el sábado hicieron gran una fiesta de casamiento en un salón de la zona de Ingeniero Maschwitz con menos de 100 invitados y respetando los protocolos en la pandemia.

Lo cierto es que antes de casarse la hija de Nazarena Vélez compartió un emotivo posteo en Instagram dedicado a su pareja.

En charla con Secretos verdaderos, América, Nazarena expresó en la noche del sábado su alegría por la soñada boda de su hija.

"No paro de llorar. Verla a mi hija feliz me desborda el corazón. Yo la veo tan feliz y enamorada, como en un cuento, que no sabes el orgullo que me da", indicó la actriz.

Y recordó que Fabián Rodríguez, quien fue pareja de Vélez y se quitó la vida en marzo de 2014, le había advertido de este amor entre los dos jóvenes.

"Fabi siempre supo que esto iba a terminar así, desde el primer momento. Me decía que Barbie se iba a enamorar de Luqui, por que él siempre flasheó con Barbie. estaba convencido que éste iba ser el final y hoy con el diario del lunes digo: cuánta razón tenía este hombre", precisó Nazarena.

Y remarcó: "Ellos lucharon mucho por este amor, por el qué dirán, por las pelotudeces y porque tienen un hermano juntos".