Nati Jota reveló su truco para mandar fotos desnuda y que no se filtren

Nati Jota fue como invitada a “Bienvenidos a bordo”, El Trece, y reveló alguno de sus secretos más preciados. Entre ellos el truco para mandar fotos al desnudo sin miedo a que luego se filtren en las redes.

Cada tanto aparece la foto de algún famoso como dios lo trajo al mundo y causa siempre un gran revuelo. La rubia contó que a ella eso no le va a pasar porque toma como precaución un recurso muy especial.

Mientras Pablo Ruiz contaba que está conociendo a alguien la instagramen le preguntó: "¿Se mandan nudes?", desconcertando a Guido Kaczka. "¡Hace un año que se conocen! ¿Sabés las nudes que pasaron por ahí?", afirmó la rubia entre risas.

"Yo no mando, ¿eh? ¡Bah! Ahora no mando porque no estoy con nadie, pero cuando estoy de viaje....", afirmó dando por hecho que esa práctica es muy normal para ella. "Pero las mando sin cara, con un emoji de cara", agregó revelando su táctica.

