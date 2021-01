Nati Jota respondió a los comentarios que recibió por mostrarse en bikini: "Justo cuando creía que..."

Nati Jota fue cuestionada en las redes sociales tras subir un video en bikini.

En este marco, y ante los agravios que recibió, la periodista se sorprendió con los comentarios machistas de hombre y mujeres y dejó un picante mensaje en Twitter.

"Subo un video en bikini y los mensajes criticándome el cuerpo no se hacen esperar. Justo cuando creía que estaba más segura de mi misma. Me encuentro cosas nuevas que no me jodían. Gracias", precisó Jota el sábado.

Luego, desde sus historias de Instagram, Nati amplió: "Qué paja que subo un video en bikini y los comentarios criticándome el cuerpo. Justo cuando estoy más segura de mí mismo, que ya pasó eso, que me acepto, que me gusta como soy...".

