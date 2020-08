Nati Jota mostró el WhatsApp que le envió a un futbolista: ¡Y no tuvo respuesta!

La influencer recordó cuando se animó a escribirle a un deportista en particular pero el resultado no fue el esperado.

Nati Jota mostró un mensaje vía WhatsApp que una vez le mandó a un futbolista con el objetivo de tener un acercamiento.

Sin embargo, la intención quedó sólo en las ganas, porque el jugador en cuestión ni siquiera le contestó.

"¿Les conté de la vez que me gustó un jugador de fútbol, me la jugué escribiéndole por whatsapp y por su falta de respuesta tuve que apelar a cualquier cosa para no sentirme tan mal?", describió la influencer en las redes sociales.

Jota además mostró la captura del mensaje que no tuvo efecto en el futbolista, que no mencionó quién era.

En el mismo, la rubia le pedía "un saludo para un primo" y aclaró también que entre el primer "hola" y la respuesta de él hubo ¡ocho días! de diferencia en la respuesta.

No salió cómo esperaba, vale la intención.