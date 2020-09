Nati Jota irónica contra su ex Bruno Siri por repetir las mismas actitudes con Ivana Nadal que cuando salía con ella

Como era muy voluptuosa, Nati Jota decidió pasar por el quirófano para reducirse las lolas. Esto fue en a finales 2018 cuando comenzaba su relación con Bruno Siri. El rugbier chaqueño la acompañó durante el proceso de recuperación.

A 10 meses de haberse separado del deportista, el morocho comenzó una nueva relación con Ivana Nadal, ex amiga de la influencer. La periodista pasó esta semana por el quirófano para corregir sus lolas, mitigar una contractura capsular, y también reducir el tamaño.

Esto llamó la atención de Jota que en una conversación con Rodrigo Lussich se mostró muy irónica. El periodista mostró el chat que cruzaron en “Intrusos”, América.

“No sé nada de Ivana obviamente. Sí que yo me quería hacer la operación antes de conocer a mi ex siquiera. Obvio que no tiene nada que ver con Bruno”, escribió Nati y agregó picante: “Bruno me acompañó y fue todo una masa. Le quedó el vicio”.

Pero la rubia fue por más: “Se pone más cringe todo, increíblemente. ¿Qué más vendrá? Ja, ja”, sumó por las casualidades ya que siente que todo se está poniendo un poco raro y escabroso.

