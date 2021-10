Nati Jota estalló ante los dichos de Ivana Nadal sobre su ex en el programa de Andy Kusnetzoff

Ivana Nadal estuvo de invitada anoche al ciclo Podemos Hablar que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe y, además de tener un fuerte debate con Pamela David sobre el consumo de marihuana, habló del inicio de su relación con Bruno Siri, ex pareja de Nati Jota.

Andy Kusnetzoff le preguntó a Ivana Nadal si era amiga de Nati Jota y ella aclaró cómo era su vínculo y le tiró algunos dardos a la rubia por lo que pasó en el plano mediático donde se dio a entender que la había "icardiado".

"A Nati Jota la vi tres veces en mi vida", sostuvo Ivana Nadal ante la pregunta de Andy Kusnetzoff, y agregó: "La realidad es que el pibe tuvo parejas anteriores como todo el mundo y se había separado hace 7 meses. Y no habíamos hablado nunca en la vida y en plena pandemia empezamos a hablar por Instagram".

Tras ver el programa, Nati Jota hizo una publicación en Twitter respondiéndole a la actual pareja de su ex. "Que linda la tranquilidad de decir mirá el archivo. Desde el dia 1 dije que no éramos amigas y que me habían avisado 1 (un) día antes. Nadie va a estar tan al pedo pero andá a buscar el tape. Está todo bien igual, entiendo que los medios contaron el cuentito de la icardiada, pero yo no", expresó.

Y continuó: "Yo re sufrí porque holaaaaa el amor duele, ni por icardiada ni por no avisada; me encontré con la super exposición de algo que no me esperaba y que ya de por sí lastima sin ser mostrado, imagínense verlo por doquier. Pero está todo más que bien y es viejísimo y real aguante Messi".

"Me re jode que me tilden de mentirosa porque como una pene siempre digo la verdad", concluyó notablemente enojada.