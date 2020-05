Nati Jota dijo que no le gusta Brad Pitt y causó revuelo en las redes: ¡Su respuesta con un rap!

Nati Jota generó mucho revuelo en Twitter el fin de semana al lanzar un mensaje sobre el galán Brad Pitt.

"¿En serio les gusta este chabón?", expresó la conductora en Twitter con una imagen del actor y abrió la polémica.

Al ver el revuelo y repudio que generó su pregunta, Nati contestó con una ingeniosa canción en versión rap.

"Ayer me mataron en Twitter por decir que no me cabía tanto Brad Pitt y entre risas y fernets a distancia armamos esto", indicó.

Su nombre se volvió tendencia en Twitter el domingo y se llenó de memes con el rostro del actor.

"Qué tiene de malo que no me guste Brad Pitt, pareciera más grave que morirme de COVID", indicó en su canción.

Y añadió: "Vos me tiras tu odio pensando en que no leo, la verdad que a mi me afecta y no merezco tu veneno".