Nati Jota denunció que le envían fotos íntimas tras su polémico tuit sobre el Tucu Correa: "Hoy lloré"

Un comentario de Nati Jota en Twitter generó mucha polémica y fue duramente criticada. "Un poco de Tucu en bolas para descomprimir", expresó la influencer en la red social con una imagen del futbolista Joaquín "Tucu" Correa en ropa interior y desde el vestuario post victoria por penales de Argentina frente a Colombia por la semifinal de la Copa América.

La imagen y el comentario de Jota fue cuestionado por varios usuarios, que le marcaron que si hubiera sido al revés, de un hombre hacia una mujer, no estaría bien y sería cuestionado.

Esta polémica se volvió tendencia en la red social del pajarito. Nati, ante los comentarios que le llegaron, salió a aclarar con furia.

"Me tienen tan harta. Subo una foto del Tucu en ropa interior q subieron ellos. Y me cuestionan que después me quejo de que suben algo mío. 1) saben la cantidad d comentarios q recibo d mis tetas o mi orto o las pajas q se harían y no digo nada?? 2) no les da para entender que es DISTINTO?", expresó enojada.

Y añadió: "Vos pensás que el Tucu sufre o se siente inferior o algo así xq yo digo q está bueno??? Pensás q le incomoda o le da miedo??? O algo así?? Dejen de defender pelotudeces como excusa cuando en realidad solo quieren atacar a las mujeres o subestimar la lucha".

Después del escándalo por postear la foto del Tucu Correa, la influencer contó este viernes que recibió fotos de hombres al desnudo y dejó un mensaje final sobre la polémica que se generó por su comentario.

"Miren que me llegan a veces p... Hoy lloré, me empezó a latir así el corazón", precisó Jota. Y sentenció: "No me divierte andar subiendo la pi.. de un hdp a mis historias pero creo que si un chabón nuevo ya no entiende lo horrible que podemos sentirnos y lo invasivo que es, ya sirvió de algo".