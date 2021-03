Nati Jota sobre las críticas que recibe en las redes: "Un poco me acostumbré, pero estaría bueno que no sea tan así"

Nati Jota es una de las influencers más destacadas de las redes sociales y suele recibir un gran número de elogios y críticas en comentarios que realiza en Twitter o las fotos y videos que sube a su cuenta de Instagram, donde acumula cerca de 2 millones de seguidores.

En varias ocasiones, Nati ha manifestado que ya no le influyen los cuestionamientos hirientes que le hacen ya sea por su cuerpo o cualquier declaración que realiza en las redes, aunque reconoció que en algunas casos sí le generan angustia.

Y a días de debutar en teatro de la mano de José María Muscari, la periodista habló con PrimiciasYa.com y señaló: "Un poco me acostumbre a las críticas, no sé si es la respuesta más alegre, pero estaría bueno que no sea tan así. Igual ya no me afectan mucho, por ahí si es algo masivo sí y uno dice 'Uff, es un montón y no sé si merezco todo esto'. También cuando te dan en algo que te duele, obvio que te angustia. Es canchero decir 'no me importa', pero te afecta. Igual lo trato de manejar, capaz al principio me afectaba me lastimaba más y ahora me acostumbré un poco".

Por otro lado, sobre su debut en teatro con "Redes, viví tu experiencia" que será el próximo 13 de abril en la Sala Picasso del complejo Paseo La Plaza, indicó: "Hace mucho que tenía ganas de subirme al escenario de alguna manera y surgió esto que me parece una oportunidad espectacular de hacerlo por primera vez. Muscari es un capo y me siento súper contenida y segura de lo que vamos hacer, va a estar muy bueno. Y además me resulta muy genuino para hacerlo porque me subo para hablar de algo que hago y vivo desde hace mucho tiempo. Me parece una muy buena manera de probar y arrancar esta nueva faceta. Soy muy cagona y al principio me daba cosita, pero acá estoy".

Por último, Nati Jota, que ha participado en varios ciclos televisivos, confesó que extraña estar en la pantalla chica: "Extraño la tele, siempre hay cosas que están dando vueltas. Yo amo las redes y me quiero quedar, pero me gusta también mucho la tele. A diferencia de muchos influencers que no les cabe tanto, a mí al contrario. Siempre estoy dispuesta y hay algunas propuestas que estoy viendo porque siempre tengo ganas de volver".

¡Mirá la entrevista completa con Nati Jota!

