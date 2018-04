Nati Jota: "Ahora que estoy de novia reconozco que cambié, pero siempre fui cursi"

Nati Jota es una de las instagramers más seguidas en las redes sociales: alcanza con solamente mencionar el casi millón de seguidores que tiene en Instagram. es una de las instagramers más seguidas en las redes sociales: alcanza con solamente mencionar el casi millón de seguidores que tiene en





Este año, algunas de las personas que siguen a la cronista de ESPN comenzaron a criticarla por haber cambiado desde que está en pareja.

PrimiciasYa se contactó con ella y aceptó que desde hace un tiempo, su perfil es otro: "Estoy hace 4 meses de novia con Bruno, juega al rugby en Resistencia de Chaco, viajo los fines de semana, estoy muy enamorada. Lo extraño mucho, es mi primer novio. Reconozco que cambié, se nota el cambio porque en un actor no se nota. Mi laburo siempre tuvo que ver con cosas que me pasaba, que sentía y que creía".





"Las cosas que más sonaban es lo que me pasaba con un chico que me gustaba, o en un boliche. Siempre fue por ahí, era lo que me pasaba en la vida. En este momento, lo que me pasa es el noviazgo y escribo y reflejo en redes mi enamoramiento", amplió la joven.

La notera remarcó: "Obviamente que algunos te dicen que estoy aburrida y cursi, que siempre fui cursi. Siempre fui fiel a mi vida. Había bocha de comentarios que me decían pesada, siempre están las críticas, pero no me afectan. Estoy enamorada, feliz y gastando mi sueldo en pasajes a Chaco".

"Sigo siendo liberal, me parece. En el programa jodo con todos. Me van a seguir viendo en las notas haciendo cualquiera, soy así. Sigo siendo la misma loca".

"Algunos me ponen que pobre mi novio que me tiene que fumar, y es así. No me preocupan los comentarios. Sé que la gente que me sigue sabe que quería estar de novia. Es más copado y hermoso de lo que pensaba. Creí que era aburrido estar de novia y nada que ver", cerró Nati.