Natán Bianco, de tenista a influencer: "Entrené un año con Juan Martín del Potro"

Comenzó a jugar al tenis a los 6 y lo hizo hasta los 18. Se codeó con los grandes del deporte. Ganó torneos locales e internacionales. Pero tenía guardado en su interior una pasión por la cámara. Dejó todo y hoy es uno de los integrantes del team Wifi. Charlamos con él y conocimos su historia de vida.

¿Cuánto tiempo jugaste al tenis y hasta donde llegaste dentro de las categorías?

Al tenis arranqué a jugar a los 6 y jugué hasta los 18. Me fue muy bien durante el tiempo que jugué. Me fue muy bien en los torneos nacionales, los jugué a todos, en todo el país. Jugué los tornemos llamados COSAT en latinoamérica, recorrí toda Sudamérica en la categoría junior, después pasé a ITS y jugué en europa. Jugué a entrenar con grandes jugadores de todo el mundo. Acá entrené con Juan Martín del Potro durante un año. Con Guido Pella, con Diego Schwartzman, con muchos. Eso fue el primer salto que di en el tenis.

¿Cuándo nace tu pasión por las cámaras y la actuación?

Fue muy loco y muy rápido elegir ser lo que hoy hago que es influencer en redes sociales. En ese periodo de pensar si dejaba o no el tenis estaba haciendo cosas en redes sociales. Ahí me terminé de decidir si era lo que más me gustaba. Sentí también que tenía más potencial y me podía ir mejor de lo que estaba haciendo. Un día me estaba yendo muy bien seguidores, estoy en el equipo Wifi Team que está muy bien posicionado. Es el mejor del país y de Latinoamérica. No hay muchos canales de Youtube con tanto nivel e influencers.

¿Costó tomar la decisión de dejar el deporte para pasar al arte?

Sí, me costó mucho. Jugué al tenis durante toda mi vida. En un momento siempre soñé que podía ser como Nadal. Que es un ídolo. Lo conozco personalmente y es una gran persona. Pero cuando descubrí que tenía esta pasión guardada dentro mío. Me costó al decisión pero me decidí con ayuda de mi familia y amigos. Hoy estoy feliz con lo que hago.

¿Cómo vive un Instagramer?

Un influencer, un youtuber, un instagramer, como le quieran decir, es una persona que tiene muchos seguidores y reconocimiento. Es muy copada y divertida la vida que se lleva a cabo porque conocés artistas, hacés lo que te gusta y estás con gente que tiene ese nivel y potencial. La vida que se puede llevar en lo económico y artístico y es muy bueno. Estoy muy agradecido y espero que venga mucho más.

¿Se puede subsistir económicamente en esta profesión?

Si sos un influencer de alto nivel tranquilamente podés vivir bien. Conozco mucha gente que tiene muchos seguidores y gana muchísimo dinero en un mes. Hacen lo que le gusta y son muy conocidos.

¿Cómo y cuándo te sumaste al grupo Wifi?

Me sumé en 2019. Los conocía desde que jugaba al tenis, ya era amigo de Yao Cabrera que es el jefe del Wifi Team. Me dieron la posibilidad de entrar al equipo en 2019 y estoy muy contento de estar acá. Espero poder seguir mucho tiempo. Arrancamos el 20 de enero de este año con una gira en la costa. Por todos lados. Hasta febrero. Y después vamos a ir en marzo una gira por toda Argentina. Somos un grupo que se va renovando y todos los días grabamos contenido para Youtube en la casa donde estamos.