Natalie Weber superó el cáncer: "Viví bajo la sombra de la muerte y ahora estoy muy emocionada"

En abril de 2016, a Natalie Weber le diagnosticaron cáncer de mama y su vida cambió para siempre.





"Un día, me estaba bañando, me palpé y sentí una bolita. El médico pensó que podía ser hormonal. Me hice los estudios y me salieron unas calcificaciones primero, y tras un estudio más complejo, los médicos me detectan el cáncer de mama, un tumor en la lola izquierda", relataba Natalie hace dos años, en Desayuno Americano, el ciclo que en aquella época era conducido por Pamela David.





Afortunadamente, Weber pudo superar esta cruel enfermedad y lo contó en su cuenta de Instagram con la siguiente imagen:

PrimiciasYa pudo dialogar con la pareja de Mauro Zárate, el flamante futbolista de Vélez, que relató: "La verdad es que estoy muy emocionada, estuve todos los días previos con mucho miedo y pensando lo peor, la noche anterior no dormí nada, pensé todo la noche en mi control y por momentos me faltaba el aire me dolía el pecho y tenía taquicardia".

"Fui con Mauro, con mi mamá y con mi psicóloga, que fueron las tres personas que jamás se movieron de al lado mío en todo este proceso y fue muy emocionante cuando mi médico me dijo que estaba sana y limpia de la enfermedad. La verdad que me volvió el alma al cuerpo".