Natalie Weber sobre su pelea con la Bomba Tucumana: "Jamás le dije gorda, la connotación se la dio ella misma"

Natalie Weber había hecho picantes declaraciones en "La previa del show" y, al parecer, horas más tarde se arrepintió.





Sucede que La Bomba Tucumana escuchó que la modelo reconoció un retuit en tono cómico en el que se comparaba a la cantante con Peppa Pig.





"Desilusión total porque yo a ella la amaba por todo lo que pasaste. Lo que vos hacés es un bullying. Lo que hiciste no está bueno, yo tenía otra imagen tuya. No sos ninguna buenita", arrojó Gladys anoche en la gala del "Bailando 2018".





"Yo te puedo decir que sos un esqueleto y yo no tengo problemas en ser gordita", agregó La Bomba.





"La gente puede pensar lo mismo de vos, porque te la pasaste bardeando al jurado todo el viernes". "A mí me preguntan y yo respondo", dijo Gladys abriendo una nueva batalla en el ciclo que conduce Marcelo Tinelli. Weber no se quedó atrás y dijo:

Tras el cruce que tuvieron anoche, Natalie Weber dialogó con PrimiciasYa.com y aclaró: "No me esperé que lo iba a tirar para el lado de la discriminación, cuando fue un retuit con humor. Jamás le dije gorda, la connotación se la dio ella misma... Lo leí en Twitter, me causó gracia y le hice retuit, nada más. Pero si se lo tomó a mal le pedí disculpas siete veces ya".





"Era obvio que era con humor y sin nada en contra de ella, pensé que iba a saber interpretarlo justo ella que critica bastante a casi todos en el bailando", recalcó la morocha.