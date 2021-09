Natalie Weber reveló por qué no puede volver a quedar embarazada

Natalie Weber fue diagnosticada con cáncer de mama en el año 2016 y logró superarlo tras un intenso tratamiento médico que llevó adelante con mucha valentía.

En este contexto, desde Instagram, la pareja de Mauro Zárate fue consultada por las cicatrices que le quedaron en su piel por la masectomia y ella las exhibió con orgullo.

"Una de las tantas... No me avergüenzan, todo lo contrario", expresó Natalie en una de sus historias de Instagram ante la consulta de un seguidor. También, la madre de Mía y Rocco aclaró si está curada del todo o si hay "riesgo" de que vuelva a padecer la enfermedad.

"Entiendo lo que quisiste preguntar pero no es 'mi enfermedad'. Tuve una enfermedad que gracias a Dios no está más. Me hicieron masectomía bilateral que es una cirugía radical para que no haya margen de error y no vuelva a aparecer", indicó la esposa del futbolista Mauro Zárate, quien recientemente se incorporó al América Mineiro de Brasil.

Y cerró: "De todos modos sigo siendo una paciente en controles por diez años. El 11 de mayo cumplí cuatro años de estar sana! Y ojalá siga así".

Lo cierto es que desde Instagram volvió a responder a preguntas de sus seguidores. “¿Te gustaría ser mamá otra vez?”, le consultó un usuario.

A lo que la modelo explicó: “Me encantaría. Lamentablemente por prevención, mi cuerpo no puede tener cambios hormonales ni recibir tratamiento hormonal (el embarazo es una revolución de hormonas durante los 9 meses) por eso junto al médico tomé la decisión hace dos años de hacerme la ligadura de trompas”.

Y agregó: “La única forma que podría volver a ser mamá es subrogando un vientre que no lo descarto, pero es un proceso muy largo que hoy no estoy dispuesta a pasar, tal vez más adelante”. Además, reveló los miedos que le despertaron la enfermedad y que la maternidad es un asunto pendiente.

“Sí, claro que tuve y tengo miedo, ese miedo no se va nunca más. Pero creo que uno atrae lo que piensa, entonces trato de no pensar nunca en eso, hago mucho control mental. Me acuerdo de las palabras de mi psicóloga y respiro profundo cuando me viene un pensamiento negativo”, finalizó sobre aquel difícil momento de salud que pasó hace unos años.