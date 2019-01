La vida de un futbolista es muy sacrificada, ellos deben cumplir una dieta estricta y varias comidas están prohibidas en sus típicas comidas.





Mauro Zárate, junto a su pareja Natalie Weber deben mantener una peculiar costumbre cada vez que deciden salir a cenar en familia.





"Come pescado al mediodía y a la noche y verduras hervidas. Siempre lo mismo. Una vez por semana tiene un permitido, generalmente después de jugar. No toma alcohol ni gaseosas. Tiene que mantener su peso y estar liviano", contó Weber en "Chismoses" (Net TV).





"Él come diferente a todos nosotros, comemos en la misma mesa pero no comemos lo mismo. Pero no se tienta, vamos a comer a un restaurante y se lleva su táper. Me lo hace meter adentro de la cartera. Los mozos ya lo conocen, él le da un táper y le dice 'ponemelo en un plato por favor'", reveló.