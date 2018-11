Natalie Weber reveló detalles sobre la agresión al micro de Boca

River y Boca, luego de que el micro que transportaba al equipo xeneize fuera apedreado por fanáticos de River en su traslado hacia el Monumental, comienzan aparecer detalles de lo que vivieron los futbolistas que quedaron bajo el salvaje ataque de hinchas millonarios. Casi no se habla de otra cosa. Después de un fin de semana para el olvido por la fallida final de la Copa Libertadores entre, luego de que el micro que transportaba al equipo xeneize fuera apedreado por fanáticos de River en su traslado hacia el Monumental, comienzan aparecer detalles de lo que vivieron los futbolistas que quedaron bajo el salvaje ataque de hinchas millonarios.

En este caso, Natalie Weber, mujer de Mauro Zárate, integrante de Boca, diálogo este lunes con Los Ángeles de la mañana y aportó información de primera mano sobre el mal momento que vivió su marido y los demás jugadores.

"Volvió recién ayer y hasta anoche estuvo descompuesto con vómitos. Casi todos los jugadores estaban mal. Rompieron un vidrio y les tiraron gas adentro y hasta llegar a la cancha no podían respirar bien", arrancó a contar Natalie.

"Lo estaba viendo en vivo y todo el mundo me empezó a escribir, preguntando si Mauro estaba bien. Puse la tele, pero no tuve noticias hasta las siete menos cuarto de la tarde. El gas cayó adentro del micro. Él no podía hablar con nadie. Yo tengo un amigo adentro de la cancha y le pedí que averigüe, pero no tenía acceso al vestuario. Estuvieron sin señal. Fue un momento muy feo. Se asustaron. Después de todo eso tuvieron que ir a concentrar porque se jugaba el domingo", contó luego.

Para finalizar, reveló que le dijo Mauro Zárate: "Contó que iban por Monroe y estaba cortado justo por donde pasaba el micro, y no una cuadra antes. Dice que les tiraron de todo, rompieron los vidrios y entró el gas al micro y hasta no llegar a la cancha no podían respirar. Él iba del lado de la ventana, pero cuando empezaron a tirar de todo se levantaron y se movieron".

