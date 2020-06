Natalie Weber recordó el calvario que vivió cuando Mauro Zárate pasó de Vélez a Boca

Natalie Weber recordó el calvario familiar que vivió cuando su marido Mauro Zárate pasó de Vélez, club que lo vio nacer, a Boca.

La modelo contó que recibieron muchas amenazas y temió que alguien pudiera "matar a sus hijos".

"Cuando Mauro se fue a su primera pretemporada con Boca, recuerdo estar bañándome y tener el miedo de que alguien entre a mi casa y mate a mis hijos. Sentía miedo de verdad, de noche no dormía y durante el día no quería salir. Nunca me había pasado recibir fotos de Mauro con armas al lado. Para mí era todo nuevo", afirmó Weber en diálogo con el ciclo "Todxs Jugamos".

Y amplió: "Me mandaban pancartas y fotos a la puerta de mi casa diciendo que iban a descuartizar a Rocco, mi hijo que tenía dos años. Tenía enfrente personas con una mente enferma".

Además, remarcó que el futbolista vivió "más tranquilo" la situación al estar acostumbrado a estos comentarios por su profesión.

"En ese momento a la nena no le conté nada, mi hija recién tuvo idea de lo que pasó porque un compañerito de la escuela que era hijo de un hincha de Vélez, se encargó de hacérselo saber. No salimos de casa por un tiempo prolongado. De las amenazas los chicos no se enteraban porque yo no sé las contaba", comentó Natalie.