Natalie Weber mostró las cicatrices del tratamiento por el cáncer de mama

Natalie Weber fue diagnosticada con cáncer de mama en el año 2016 y logró superarlo tras un intenso tratamiento médico que llevó adelante con mucha valentía.

En este contexto, desde Instagram, la pareja de Mauro Zárate fue consultada por las cicatrices que le quedaron en su piel por la masectomia y ella las exhibió con orgullo.

"Una de las tantas... No me avergüenzan, todo lo contrario", expresó Natalie en una de sus historias de Instagram ante la consulta de un seguidor.

También, la madre de Mía y Rocco aclaró si está curada del todo o si hay "riesgo" de que vuelva a padecer la enfermedad.

"Entiendo lo que quisiste preguntar pero no es 'mi enfermedad'. Tuve una enfermedad que gracias a Dios no está más. Me hicieron masectomía bilateral que es una cirugía radical para que no haya margen de error y no vuelva a aparecer", indicó la esposa del futbolista, quien recientemente se incorporó al América Mineiro de Brasil.

Y cerró: "De todos modos sigo siendo una paciente en controles por diez años. El 11 de mayo cumplí cuatro años de estar sana! Y ojalá siga así".