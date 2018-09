Natalie Weber: "Lo mío no es una lesión; yo tuve cáncer y mi limitación en el baile es por eso"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25







De cuarta, tergiversar lo que dije @Nannitaweber y tratar de ensuciarme.



Hablé en general. Todos los participantes tienen limitaciones.



Jamás, me metería con una enfermedad. https://t.co/fTgVdSBfHN — ANGEL (@AngeldebritoOk) 27 de septiembre de 2018



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la mujer de Mauro Zárate quien respondió a este tuit del jurado.

"Yo no cambié nada lo que él dijo. Él me dio su devolución que no le gustó la coreografía y tiene todo el derecho del mundo, yo no me estoy quejando del 3. En realidad no me estoy quejando de nada. Como es el segundo ritmo que tenemos esa dificultad, mi coach expuso que tenemos esos problemas con los agarres. No es solamente la axila que no se me puede tocar, es en el pecho y a los costados. Con 35 sesiones de rayos y 6 operaciones me quedó la zona con dolor y muy sensible. Mi coach lo quiso exponer y la verdad, con toda sinceridad, no sabía que lo iba a hacer", aclaró la modelo.

Embed







"Y en ese momento él (Ángel) dijo: ' bueno, todos tenemos limitaciones ' . En ese momento me shockeó la actitud de él. Mi bailarín y todos estaban enojados con la situación y ahí empecé a maquinarme de cómo iba a decir algo así. Tal vez Ángel no entendió que era por el cáncer que yo había tenido. Quiero pensar que no entendió que fue por el cáncer. Fue obvio igual porque mi coach lo dijo", fundamentó Natalie.







"Yo tuve un cáncer y mi limitación es por eso. Lejos de dar lástima con esto igual, pero sí mi rol en el Bailando es en modo de que la gente que está pasando por un tema así vea y sienta que sí se puede salir. Yo hace dos años me estaba muriendo y hoy estoy en el Bailando. Acepto todas las reglas del juego, sé que soy la menos conocida del certamen, yo entiendo todo. Pero cuando se toca un tema como una enfermedad tal vez estaría bueno que tenga un poco más de consideración o contemplación, no lástima".





"Lo mío no es una lesión, ni me caí o doblé el tobillo... Yo tuve cáncer entonces cuando se habla ese tema yo solamente voy a pedir que se toque con respeto por todo lo que yo pasé, por la fundación que represento y por todos los enfermos de cáncer. Solamente voy a pedir que cuando se toque ese tema sea con respeto y sino que nadie hable", finalizó.