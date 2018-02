Natalie Weber: "La foto me la sacó él y el comentario fue un chiste"

Las redes sociales generan eso: polémica. No porque las figuras busquen generar ese tipo de acciones, sino porque muchos lectores y seguidores comentan sin saber el tono de la publicación o de algún remate.

Esto le pasó a Mauro Zárate, mediocampista de Al-Nasr de la Liga Árabe del Golfo, quien le hizo un comentario a una foto de Instagram de su esposa y le saltaron a la yugular.

Embed Una publicación compartida de Natalie Weber (@nannitaweber) el Dic 25, 2017

Mauro vio a Natalie Weber, su esposa y madre de sus hijos, en malla en una playa de Dubai y le puso este comentario:

"¡Dale idiota, sacate eso! Señor @instagram, en mi opinión tendrías que borrar esta foto. No sé, digo... @nannitaweber subí y cambiate, te lo pido...", escribió debajo de una de las imágenes.

Por supuesto que nadie entendió el contexto del mensaje y todos lo empezaron a tildar de autoritario y de no haber tenido un buen trato para con su esposa.

Embed 8 años así ❣️ @maurozarate9 Una publicación compartida de Natalie Weber (@nannitaweber) el Dic 23, 2017

PrimiciasYa.com pudo dialogar con Natalie quien gentilmente nos explicó el contexto en el que se dio ese comentario.

"La foto me la sacó él. Y lo que puso fue a modo de chiste. Siempre nos comentamos las fotos como a modo de celos. Es una joda entre nosotros. A veces en una red social no se sabe interpretar en el tono que fue escrito. Pero, no, siempre tergiversan todo y lo mandan para el lado que genera más polémica", nos dijo Natalie.

Y agregó: "Pero es una joda entre nosotros. Nada está más lejos que un celoso enfermo. Me conoció trabajando en el medio y si hoy subo una foto y la comenta lo hace a modo de joda. Esos comentarios son contestados por mí. Está todo bien. Esto no fue ni siquiera un tema de charla entre nosotros".

Embed ❣️ Una publicación compartida de Natalie Weber (@nannitaweber) el Dic 27, 2017

Hace pocas horas, Natalie Weber celebró su cumple en Dubai y estuvo rodeada de afectos tras un año duro para su vida en cuanto a la salud. "Pasamos mi cumpleaños y está todo bárbaro. Es más, me cagué de risa cuando lo escribió. A veces parece eso, al ser una red social, la gente no lo interpreta desde el lado que es. Puede sonar fuerte si lo escuchás es una cosa. Leído puede quedar autoritario pero no es así. Está todo bien entre nosotros".