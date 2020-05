Natalie Weber enfrentó las críticas por comprar dos perros por 70 mil pesos

Natalie Weber decidió comprar dos perros caniches pelirrojos por una suma de 70 mil pesos.

Como sucede en estos casos, las críticas no tardaron en llegar para la modelo y su pareja, el futbolista Mauro Zárate.

Muchos le cuestionaron que no compre los animales sino que los adopte, habiendo tantos perros sin familia.

Ante los comentarios que recibió desde las redes sociales, la morocha aclaró el tema en charla con Paparazzi.

"Me imagino que me van a llegar todo tipo de críticas porque no adopté y compré. No soy una persona que me guste dar explicaciones", comenzó Natalie.

"Pero primero, aclaro que no los fui a buscar, me los trajeron, porque estoy cumpliendo con la cuarentena… Y a los perritos los compré porque quería una raza específica", reveló.

Y comentó sobre la adopción de animales: “No estoy en contra de la adopción ni mucho menos. Por el contrario, estoy a favor".

"Pero en este caso tenía el dinero para comprarme los perritos que quería y me quise dar el gusto. No entiendo cuál sería el problema de eso, yo no le veo nada malo”, finalizó Weber.