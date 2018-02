Natalie Weber, emocionada por la vuelta de Mauro Zárate a Vélez: "Nunca viví nada igual"

Mauro Zárate en el estadio José Amalfitani, ante una multitud de hinchas de Vélez que recibió al delantero con alegría y emoción. El miércoles por la tarde se llevó adelante la presentación deen el estadioante una multitud de hinchas deque recibió al delantero con alegría y emoción.





seis meses a préstamo con la entidad de Liniers, donde hizo las Inferiores y club del que es hincha Mauro. El futbolista firmó contrato porcon la entidad de, donde hizo las Inferiores y club del que es hincha





Desde este medio, hablamos con Natalie Weber, la esposa del goleador, y describió sus sensaciones tras confirmarse que vivirá en el país al menos hasta mitad de año.

Embed Los amo Una publicación compartida de Mauro Zarate (@maurozarate9) el Ene 11, 2018 at 12:52 PST

"Volvimos por seis meses, hasta que termina el campeonato argentino, al menos por ahora es así. Me preguntaron si en junio seguía, pero no lo sé responder. El préstamos es por seis meses. Quiso volver para darle una mano a Vélez, que no la está pasando bien", reveló Natalie. reveló

"Él es hincha de Vélez, además de jugar y hacer las Inferiores ahí. Estando afuera no se sentía bien sin poder ayudar. Sea cual fuere el resultado final, las intenciones son las mejores y el corazón está puesto. En su momento, él declaró que si el club estaba en aprietos, iba a volver. Es un hombre de palabra y cumplió".

Weber remarcó: "El recibimiento no se lo esperaba, sí sabía que la hinchada estaba agradecida y contenta, pero no esperaba eso. Estaba muy emocionado. No pude volver con él porque estuve con la mudanza, volví ayer antes de la presentación. Hablaba con él por teléfono y estaba muy emocionado".

Embed Una publicación compartida de Natalie Weber (@nannitaweber) el Ene 10, 2018 at 8:08 PST

Para cerrar, la modelo enfatizó: "Estamos contentos porque estamos cerca de la familia. Para él, es un compromiso y una responsabilidad muy grande. No viene a relajarse, quiere sacar a Vélez adelante y salir de esa zona de riesgo, ojalá lo puedan lograr entre todos los jugadores. Uno habla de Mauro pero un equipo son muchos jugadores. Es un amor mutuo el de Mauro y los hinchas. Yo nunca viví nada igual a lo que viví ayer, él mira las fotos y se emociona".

Embed Día inolvidable Una publicación compartida de Mauro Zarate (@maurozarate9) el Ene 11, 2018 at 12:50 PST