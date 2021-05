Natalie Weber contó por qué abandonó a Pampita

La esposa de Mauro Zárate, Natalie Weber, explicó los motivos por los cuales decidió dejar su trabajo de colaboradora en el programa de Carolina Ardohain, Pampita online. Qué tiene que ver su marido en la decisión.

En el marco de una entrevista radial con Fernanda Iglesias, en su programa 'Esto no es Hollywood' en MuchaRadio (FM 89.5), Natalie Weber confirmó su salida del ciclo televisivo que conduce Pampita. Ante la consulta de la periodista, la esposa de Mauro árate reconoció "me fui del programa porque a Mauro se le cumplió un ciclo (en Boca Jrs). Me parecía desleal pedir una licencia porque no sabía cuándo iba a volver".

Como toda mujer enamorada de su marido y los suyos, Weber aseguró que "primero está mi familia, Mauro se va definitivamente de Boca... y yo lo sigo". Para luego detallar que "estos tres años que estuvimos acá fue muy irreal, siempre fue de ir a una ciudad a otra, siempre estuve acostumbrada a la vida nómade". Es por eso que a la hora de hacer balances aseguró que lo toma como una linda experiencia de vida.

Fue inevitable que Iglesias le consultase a Natalie Weber si está en los planes familiares asentarse en Argentina una vez que el futbolista termine su carrera deportiva. "En realidad el día que él se retirara de Boca, siempre dijimos que no nos íbamos a quedar en la Argentina. Nunca estuvo en nuestro planes instalarnos acá", se sinceró. Al tiempo que contó que todavía no está confirmado a dónde va ir Mauro. Puede ser Miami o España.

Y con respecto a su realización personal habló lo que significaba su participación en el programa de Pampita. "Me había reinsertado en el trabajo, yo me sentía que hacía algo por mí. Jimena dijo que somos la guarnición, y en algún punto es real, relegás un montón de tu vida por la vida del otro, nosotros vivimos del trabajo de Mauro, me había entusiasmado bastante volver al trabajo, me sentía re bien trabajando en el programa de Caro, eso me bajonea un poco no seguir haciéndolo... Pero, la realidad era que yo lo iba a apoyar en todas sus decisiones ( a Mauro Zarate)".