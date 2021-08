Natalie Pérez reveló que tuvo una relación tóxica con un ex: "No quiero ser así nunca más"

Natalie Pérez confesó que vivió una relación amorosa "tóxica" en la que ambas partes tuvieron responsabilidad. Lejos de echarle toda al culpa a su ex pareja, la actriz aseguró que ella "también estaba loquita" y agregó: "no quiero ser nunca más así".

Natalie estuvo en "Flor de equipo" y Flor Peña le preguntó sobre su tema Detox. “La canción dice ‘suéltate ya es tiempo de un detox’, ¿de qué cosas querías desintoxicarte?”, consultó la conductora.

Pérez respondió: “Primero de las personas tóxicas, de las relaciones, de los vínculos. La canción particularmente habla de eso, si el amor no es libre, chau".

Analía Franchín acotó que ella hablaba en particular de uno de sus noviazgos. “¿O sea tuviste una relación tóxica?”, indagó y la actriz respondió con sinceridad: “Sí, pero yo también era loquita. De verdad, y no quiero ser nunca más así, no estuvo bueno y no la pasé bien tampoco".

Y ante el elogio de Flor Peña respecto a su capacidad de autocrítica, la actriz agregó: "Sí, y la idea es ir creciendo e ir transformándose, es la idea del ser humano, ¿no?”.

