Natalie Pérez lloró de bronca porque se olvidó la letra de su tema "Detox" en pleno vivo de "Cortá por Lozano"

Lágrimas de bronca derramó Natalie Pérez después de su paso por el programa de Verónica Lozano en Telefe.

La presentación de Natalie fue ayer por la tarde en la previa de su debut como reemplazo del Polaco en "Masterchef Celebrity" y en el marco de la presentación de su nuevo disco, "Detox", que ya se encuentra en plataformas digitales.

Pérez, sola con su guitarra, empezó a cantar el corte difusión del disco, "Detox", y cuando promediaba la canción se le hizo una laguna en su mente y olvidó la letra.

"Sorry", alcanzó a decir Natalie en el vivo y luego un grito de "¡perdón!". Vero se dio cuenta y le contestó para tranquilizarla: "¡Estamos así a distancia, solita con tu guitarrita, te amo, Natalie, y te admiro, sos una genia total, el tema está buenísimo".

Pero la rabia de la cantante se evidenció después en un video que compartió en redes sociales donde se sube a su auto en el estacionamiento de Telefe y con su guitarra graba la canción completa.

"¡Hola! Recién salí del programa de Vero y me quedé muy enojada porque no pude terminar la canción. Me equivoqué por la presión, los nervios, por lo que sea, así que paré mi auto porque necesito hacerlo", aclaró Pérez.

Más tarde el enojo no se le pasaba porque compartió dos historias en su cuenta donde seguía llorando de furia en su casa.

Esta tarde, a las 19, en su canal de Youtube, Natalie estrena el clip del tema "Detox".

