Natalie Pérez contó lo mal que la pasó tras congelar óvulos: “Me desmayé tres veces y tenía dolores”

A los 33 años, Natalie Pérez decidió congelar óvulos para cuando sienta el deseo de ser madre no competir contra un reloj biológico. La actriz se hizo la extracción de óvulos pero a los pocos días comenzó a sentirse mal y terminó internada con una hemorragia.

Mientras atraviesa la recuperación, la actriz habló con “Los ángeles de la mañana”, El Trece, y explicó el motivo de por qué tomó esa decisión.

"Esto para mí fue re loco, soy una chica sana y nunca me tuve que inyectar nada en mi vida y es movilizante. No es que yo quiera postergar mi maternidad. No es la idea. Es algo preventivo. Soy joven, saludable, pero surgió esta posibilidad de congelar óvulos y me parece que está bueno aprovechar el avance de la ciencia. La edad que te recomiendan hacerlo es entre los 30 y 36 años porque tenés los óvulos más jóvenes. Como yo no estaba trabajando en una tira diaria, tenía tiempo, y dije 'lo voy a hacer'", relató la actriz.

LEER TAMBIÉN: Natalie Pérez tuvo una hemorragia interna y está internada

"El sábado fui a hacer el tratamiento. Unas semanas previas uno se tiene que inyectar hormonas todos los días y hacer controles, ecografías. Hasta ahí iba todo perfecto. Pero el día de la intervención, este es un tratamiento ambulatorio, no hay anestesia total y es una sedación, hice el tratamiento y me fui a mi casa... y cuando estaba en mi casa me desmayé tres veces y tenía dolores, sentía pinchazos en los hombros. Ahí dije 'esto no tiene que ver con este procedimiento'. Pensé que era estrés, otra cosa. Pensé que no tenía que ver con esto. Pero bueno, cualquier intervención que uno se haga puede tener complicaciones, todos los cuerpos son distintos y reaccionan distinto al mismo tratamiento”, sostuvo.

Y agregó llevando tranquilidad a las mujeres que elijan hacer el mismo procedimiento: “Esto no suele suceder, pero puede pasar, y está bueno averiguar antes de hacerlo. No es lo más normal que pase, pero es muy doloroso. Ahora tengo una recuperación lenta por la hemorragia y la anemia que tengo".

LEER TAMBIÉN: ¡Ya tiene el alta! Natalie Pérez habló luego de ser operada de una hemorragia interna