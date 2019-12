Natalia Taddei tras ser reconocida como hija de La Mona: "Hoy puedo verme al espejo y decir quien soy"

PrimiciasYa.com accedió de manera exclusiva a la información del día: Juan Carlos "La Mona" Jiménez reconoció a Natalia Taddei como su hija en la Justicia.

La lucha de la mujer para ser reconocida como hija del cuartetero venía hace muchos años. Finalmente, ante la Justicia, el famosos cantante reconoció ser el padre de Natalia.

Taddei estuvo representada por el abogado Alberto Domínguez, quien llevó adelante la demanda. La instancia judicial se llevó adelante en Córdoba, provincia natal del artista de 68 años.

En el documento, Jiménez sostiene que no sabía de la existencia de Natalia, pero en el juicio de paternidad en el fuero familiar terminó reconociendo a la mujer como su hija.

El juez que entiende en la causa ya fijó fecha de audiencia para que La Mona se presente en persona.

Más allá de esta importante resolución, habrá que ver cómo sigue adelante a futuro una posible presentación civil que pueda realizar la parte de Taddei para que el cantante responda de manera económica.

PrimiciasYa.com fue en busca de la palabra de Natalia Taddei quien explicó sus sensaciones tras esta importante resolución en la Justicia.

"Ahora sí yo tengo un papel. Esto viene de hace unos meses ya. Este año fue muy movilizador para mí porque conocí a mi abuela, la resolución del juez donde él reconoce que soy su hija...", comentó.

Y destacó: "Pero lo que no me termina de completar es por qué llegamos a una instancia que desde la otra parte nunca escucharon mi pedido para que sea entre nosotros, en silencio. Como del otro lado no tenía respuesta tuve que recurrir a una mediación donde llegamos a esta instancia".

"Estoy contenta, es muy lindo todo, pero no estoy completa todavía porque yo quiero hablar con él (La Mona), necesito decirle cosas", argumentó.

Y enfatizó: "Yo creo en Dios y en la Justicia divina y creo después todo con el tiempo se acomoda y en este caso se hará Justicia. Es mi verdad y mi identidad más que nada".

"Hoy me miro a los ojos y puedo verme al espejo y decir quien soy sin esconderme y todo lo logré por mí, a través de mi enfrentamiento a mi verdadera identidad", finalizó movilizada.