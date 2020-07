Natalia Oreiro reveló su peor miedo tras haber desembarcado en Instagram

Tras años de ausencia en las redes, Natalia Oreiro decidió abrirse una cuenta en Instagram. La novedad la transmitió con un primer divertido video que compartió en la cuenta, en donde explicó de forma graciosa cómo es un día de su cuarentena obligatoria por coronavirus.

"Ya limpié, ya comí, ya leí…, volví a comer, volví a limpiar, volví a leer…, me pregunté: ‘¿Qué más puedo hacer en esta cuarentena? ¿Y si me hago un Instagram?’ Me voy a hacer un Instagram", explicó tras renegar en el pasado de las redes.

Entonces, en dos días casi llegó a los 200 mil seguidores y compartió fotos de sus looks como jurado del programa "Got talent".

Pero fiel a su estilo, en sus historias reveló el peor miedo de esta llegada a la redes tras años de renegar contra esto. La actriz, madre de Berlín Atahualpa, y mujer de Ricardo Mollo, se mostró muy sorprendida con la cantidad de seguidores que ganó en poco tiempo..

Sin embargo, hay algo que la atormenta: "Lo que no se es cómo contestar los mensajitos, posta. Me da miedo apretar un botón y aparecer en tetas, posta. Le tengo que pedir ayuda a algún millenial o centennial, porque yo soy octogenaria", dijo entre risas.

