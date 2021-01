Natalia Oreiro reveló por qué decidió no comer carne: "Siento que comer animales no me hace bien, pero a mi hijo sí"

“Soy ovolacteovegetariana desde hace ya 25 o 26 años”, contó Natalia Oreiro, la invitada especial de "MasterChef Celebrity" en la tercera semifinal del reality de Telefe, antes de contarles a los famosos que su desafío era cocinarle a la actriz. En ese momento ella contó cómo eligió dejar de comer animales.

"Cuando era chica en lugar de tener gatos y perros, tenía pollo y gallinas de mascota. Las criaba, me encariñaba y para mí comer pollo era algo que me impresionaba mucho. Después me pasó lo mismo con la carne y el pescado", indicó la cantante y actriz.

"Sentir que me estoy comiendo un animal energéticamente siento que no me hace bien pero a mi hijo sí. Le encantan las milanesas, las probó en la casa de la abuela y yo respeto lo que él decida comer", señaló, para hablar sobre cómo la emociona que su madre le prepare el plato a su hijo Atahualpa, de 8 años, que a ella le preparaba su abuela cuando era chica.

