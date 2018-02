Natalia Oreiro regresa al cine junto a Diego Torres

Natalia Oreiro regresa al cine con el género que la hizo estrella en "Re Loca", una comedia salvaje. Lo hace acompañada, por primera vez, por Diego Torres y un espectacular elenco que incluye a Fernán Miras, Gimena Accardi, Pilar Gamboa, Hugo Arana, Radagast y Martin Ga-rabal, entre otros. regresa al cine con el género que la hizo estrella en, una comedia salvaje. Lo hace acompañada, por primera vez, pory un espectacular elenco que incluye aentre otros.





¿Cómo sería tu vida si, de golpe, pudieras decir lo que realmente pensás? Taxistas, vecinos molestos, jefes dictatoriales, familiares egoístas, suegras, ex parejas, maridos vagos... Toda esa gente que día a día te enloquece. ¿Y si pudieras mandarlos a donde siempre quisiste sin que te importe nada? Un suceso inexplicable va a lograr que Pilar (Natalia Oreiro) finalmente pueda hacer eso que todos soñamos, pero no nos animamos a llevar adelante. Claro que libe-rarse de todas esas cosas que nos molestan no va a ser tan sencillo.





"Re Loca" es la opera prima del director Martino Zaidelis, ganador del Martín Fierro por la realización de la serie creada por Juan José Campanella "El Hombre de Tu Vida". Zaidelis además dirigió "Recordando el show de Alejandro Molina" y la serie documental "Capitales del Futbol", entre diversos proyectos.





"Re Loca" comenzó su filmación en Buenos Aires con un destacado equipo técnico que incluye al director de fotografía Lucio Bonelli ("Tiempo de Valientes", "Séptimo" y "El Fondo del Mar", entre otras).