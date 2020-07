Natalia Oreiro debutó en Instagram y su primera publicación fue traducida al ruso

Pocos son los famosos que se resisten a las redes sociales, pero Natalia Oreiro era una de ellos. Poco amiga de la tecnología y de la comunicación virtual, la bella actriz y cantante confesó en varias oportunidades por qué se negaba a utilizar Twitter e Instagram, aplicaciones que le permiten comunicarse en forma directa y diaria con sus fanáticas de todo el mundo.

"No me animo a Twitter ni a Instagram porque siento que el hilo entre mostrar tu trabajo y tu vida privada es muy fino. Y no quiero transar con eso", decia Natalia cuando le preguntaban por qué no estaba en las redes.

Pero finalmente, y en plena cuarentena, la actriz y cantante se decidió y saltó al mundo digital y la recibieron con los brazos abiertos.

Oreiro debutó en Instagram con un video, en el que se ve la intimidad de su hogar, que comparte con Ricardo Mollo, más precisamente el living.

LEER MÁS Natalia Oreiro inició los trámites para ser ciudadana de Rusia

Divertida como siempre, Natalia armó como presentación una especie de argumentación de por qué abrió una cuanta en esa red social.

“Ya limpié, ya comí, ya leí…, volví a comer, volví a limpiar, volví a leer…, me pregunté: ‘¿Qué más puedo hacer en esta cuarentena? ¿Y si me hago un Instagram?’ Me voy a hacer un Instagram“, indicó.

En el video se pudieron ver algunos detalles de la decoración de su living y algunos de sus muebles. Y Oreiro tampoco se olvidó de sus fanáticos en Rusia, donde es toda una gran estrella, y acompañó su posteo de un hashtag con su nombre en ruso.

LEER MÁS La divertida "intriga" del hijo de Natalia Oreiro en plena cuarentena obligatoria