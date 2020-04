Natalia Oreiro contó que padece una extraña enfermedad neurológica

La actriz contó que padece de una enfermedad que afecta a muchas personas y no lo saben. Enterate.

Natalia Oreiro contó que desde que es muy chica padece una enfermedad neuronal. La actriz uruguaya nunca había contado este problema.

La actriz le confesó a Santiago Del Moro en “Juntos podemos lograrlo”, que sufre de misofonía, una afección que le causa incomodidad extrema ante algunos sonidos.

”Se llama misofonía, es una de las enfermedades consideradas raras, el 7% de la gente la tiene y no lo sabe, no es psicológica y no tiene cura”,comenzó diciendo la actriz.

”El sonido del chicle para mí es el punto máximo, la lapicera también. Hay un grupo en Argentina que tiene esta patología. Yo por ejemplo, me subo a un auto y si el señor que maneja está con un chicle me pongo directamente auriculares”, contó.

Además, Natalia contó que padece esto desde que es muy pequeña, es más contó que en aquella época tuvo que rendir exámenes en distintas aulas que sus compañeros por los sonidos ya que le causaban ansiedad y no lograba concentrarse.

