Natalia Oreiro contó cómo se enamoró de Ricardo Mollo

Natalia Oreiro visitó el programa de Telefe, Morfi, y en medio de un juego en el que ella tenía que completar letras de canciones de Divididos, la actriz terminó por revelar cómo nació su amor por su actual pareja y padre de su hijo, visitó el programa de Telefe,, y en medio de un juego en el que ella tenía que completar letras de canciones de, la actriz terminó por revelar cómo nació su amor por su actual pareja y padre de su hijo, Ricardo Mollo

"Me van a matar los fans. 'La piba es sorda', ja. Yo cuando empecé a salir con él no sabía que era el cantante de Divididos. Cuando nos hicimos amigos, cuando empezamos a salir sí supe", arrancó a contar Natalia.

Entonces, la actriz contó que conoció a Mollo en unas clases de Yoga a la que ambos concurrían y que fue allí donde, primero, se hicieron amigos. "Yo lo miraba a él como diciendo '¡dale!'. Me miraba, me cuidaba un montón en la clase, por eso también me enamoró. Su parte sensible fue lo que me mató. Pero ahí ya sí sabía que cantaba y todo".

"Cuando dije que no lo reconocí me refería a que yo escuchaba Divididos, pero no le tenía la cara al cantante. Soy un desastre. Igual, soy re fana de Divididos", concluyó Natalia Oreiro.

