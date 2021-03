Natalia Denegri fue vacunada: "Por mi trabajo estoy expuesta a muchas situaciones"

Después de bastante tiempo de espera y siguiendo todos los procedimientos que indican las leyes del estado de La Florida, Natalia Denegri fue vacunada en la primera dosis y solo resta esperar que se cumpla el tiempo necesario para la segunda aplicación y así poder continuar con su trabajo en la conducción de su programa "Corazones guerreros".

¿Cómo te enteraste que tenías la posibilidad de vacunarte?

Por mi médico de cabecera. Yo me hago tests de COVID constantemente cada semana por mi trabajo ya que todas las semanas visito a muchos pacientes con discapacidad o enfermedades graves en hospitales y zonas carenciadas, y también estoy en pleno rodaje de la nueva temporada de Corazones Guerreros, mi programa periodístico infantil y solidario, donde entrevisto a niños discapacitados que pese a la adversidad logran salir adelante e inspiran a la comunidad. Hace poco me llevé un gran susto porque fui a entrevistar a un niño para el programa y para ayudarlo a él y su familia con la Fundación, y a los dos días nos llamó desesperado su papá para contarnos que había dado positivo de coronavirus. Lamentablemente en mi trabajo estoy expuesta a muchas situaciones así, y como no quiero exponer a nadie y tampoco quiero ponerme a mi y a mi familia en riesgo, el médico me insistió en que me vacunara pronto y le hice caso.

¿Sos una persona que aplica en algún grupo de riesgo?

En Florida no sólo se está vacunando a personas de riesgo, sino también a residentes que trabajen en contacto con estas personas. También vacunaron a muchas celebridades y presentadores de Telemundo, Univision y MegaTV como Emilio Estefan y Adamari Lopez, entre otros, con el objetivo de generar confianza para que la gente se vaya a vacunar (lamentablemente hay mucha gente reticente a hacerlo aún). Pero en mi caso, la vacuna fue por mi labor en la fundación y mi programa solidario.

¿Vivís en Miami hace mucho. Cuantos años?

Yo soy residente de la Florida hace 12 años y califico como personal de riesgo por trabajar en contacto con mucha gente con distintas enfermedades y discapacidades a los que llevo donaciones de comida, juguetes, medicamentos y dinero para sus tratamientos. Es algo que realizo hace muchos años y que no quise dejar de hacer en estos momentos en los que tanta gente necesitaba ayuda. Pero, como te contaba antes, vivimos esa situación en la que no sabíamos si ese hombre se contagio de nosotros o si nosotros podríamos habernos contagiado, y mi médico me hizo la orden para vacunarme lo antes posible.

¿Cómo te sentiste después de vacunarte. Algún síntoma?

¡Por suerte muy bien! Nada más me dolió un poco el brazo al principio pero como eso me ha pasado con otras vacunas, me apliqué un poco de frío en la zona y ya estoy mejor. Ahora me queda esperar 28 días para darme la segunda dosis.

Por Daniel Ambrosino