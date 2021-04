Natalia Borges confirmó su separación de Pocho Lavezzi y se refirió a los posteos sobre violencia de género

Este viernes se confirmó que El Pocho Lavezzi y la modelo Natalia Borges, le pusieron punto final a su relación.

Pía Shaw contó en "LAM" (El Trece) que habló con Natalia, luego de llamativos mensajes de ella en redes sociales, y fue la misma modelo la que confirmó la separación.

Natalia Borges subió en estos días a su cuenta de Instagram unas seguidilla de historias en las que hacía referencia a los diferentes tipos de violencia de género.

Tras estos mensajes, Pía la contactó para conocer qué había pasado, ya que además dejó de seguir a El Pocho y borró las fotos que tenía con él.

"Le pongo Natalia, ¿cómo estás? Vos te separaste de El Pocho Lavezzi, me poe, 'sì, es verdad, yo rompí'", empezó contando la periodista.

Luego, cuando Pía le pregunta acerca de si estos mensajes tienen que ver con El Pocho, la modelo señala: "Todavía no me siento preparada para hablar de ello. Es una situación muy delicada y contaría mi historia, solo para alertar a otras mujeres que pueden pasar por lo mismo que yo pasé".

"No tengo ninguna intención de arruinar la imagen de El Pocho. Yo no soy así. Pía gracias por contactarme, pero ahora no quiero hablar de esto, estoy mal. Gracias por respetar esto", añadió en su mensaje Natalia.

Por último, dijo: "Solo pido respeto, es un tema delicado. Cuando me sienta lista voy a hablar. Lo usaré para alertar a otras mujeres".

