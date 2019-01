Natacha Jaitt: "Buenas: hermoso día para ahorcarse"

Natacha Jaitt denunció que dos hombres la violaron en un departamento del barrio porteño de Belgrano. A principios de enero,denunció que dos hombres la violaron en un departamento del barrio porteño de Belgrano.

La mediática relató lo sucedido en su cuenta de Twitter, donde señaló a su amigo Pablo Yotich, un director de cine, y a otro sujeto apodado "El gordo", como los responsables de la agresión sexual.

Jaitt contó que esa noche cenaba en el departamento de Yotich, a quien describió como "casi un hermano" por la relación de amistad que mantenían desde hace años, y que en un momento, luego de tomar unas cervezas, comenzó a sentirse mareada. "Se me apagó el televisor", indicó. Según explicó, cuando volvió a estar consciente, Yotich y su amigo, un hombre que ella no conoce y que según le dijo el primero es de Necochea, la estaban violando. "Abro los ojos y veo y siento a Pablo Yotich y a este necochense", contó. "Me estaban practicando sexo", añadió.

Dijo, también, en aquella oportunidad, que recibió golpes y tirones de cabello por parte de sus agresores. Finalmente, contó que logró salir del departamento. "Una vez en la calle, quedé en shock. Toda sucia. Ultrajada", remarcó. "7 am me tiraron a la calle".

Tras aquel episodio, llegó la denuncia a los presuntos violadores y una internación de urgencia para en donde se le realizaron distintos exámenes médicos.

Este miércoles, a poco de cumplirse un mes del terrible asalto sexual que sufrió, Natacha preocupó a todo el mundo con un par de oscuros mensajes que posteó en Twitter.

"Qué cómo hago para estar en pie y no caer en la muerte por los recuerdos constantes de lo más siniestro q un ser humano puede soportar, como me pasa a mi? , re contra medicada terapéuticamente. Esto no es vivir, es sobrevivir. Soy frágil...como vos, vos, vos y vos. Buenas Noches", fue uno de los mensajes.

"Buenas, hermoso día para ahorcarse", escribió luego.

"Necesito que llueva y un arma para calmarme", había posteado antes.

