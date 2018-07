Mirtha Legrand entre la conductora y Se dio un fuere debate dominguero en la mesa deentre la conductora y Narda Lepes por la ley de legalización del aborto.





"El interior está muy contra", comenzó diciendo la diva sobre el tratamiento de ley de aborto. "No, no, no... yo ha estado en Salta, Jujuy y no pasa eso", le retrucó rápidamente Lepes.





La conductora le dijo que había visto grandes concentraciones de personas con sus pañuelos celestes y que ella estaba públicamente en contra del avance de la ley. (Ver nota)

narda lepes.jpg







"Vos no lo vas a practicar y no lo vas a hacer. Queda clandestino y sigue habiendo negocios millonarios", le aclaró la cocinera.





"Respetá mi manera de pensar, yo respeto la tuya. Es una cuestión generacional" , dijo Mirtha.

mirtha legrand.jpg







PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Narda quien comentó cómo vivió ese momento televisivo que fue replicado en todos los medios.





"En el programa la pasamos muy bien y primó la buena onda. Podemos pensar distinto o muy parecido con diferentes perspectivas", comentó la cocinera.





Y aclaró: "Quedó todo bien entre todos porque simplemente cambiamos opiniones en una mesa, como en todas las casas".