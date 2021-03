Narda Lepes contó que la acosaron muchas veces en el ámbito laboral

Narda Lepes habló de la problemática que se vive entre las mujeres y más precisamente en su ámbito, la gastronomía.

La charla con Catalina Dlugi en "Agarrate Catalina" se dio en el marco de la denuncia que hizo Trinidad Benedetti contra Pablo Massey.

La joven lo denunció por acoso sexual dentro de su trabajo en el emprendimiento gastronómico que posee en la zona de Olivos.

LEER TAMBIÉN: Analía Franchín: "Maradona me empezó a llamar antes de que yo empezara a salir con Coppola"

"A mí me pasó mil veces que me tocaron y en ese momento me traumatizaron, y lo que es importante es el impacto que tiene en la persona lo que pasó", dijo Narda.

“Me pasó que me tocaron el cu… mil veces. Pasa mucho eso, que te apoyan, te encierran en la cámara. Y todo lo empeora cuando no te escuchan, no te creen, se lleva el crédito de tu idea otro. Esas cosas pasan mucho. Y es una forma de que las mujeres no sean tomadas en cuenta para los cargos de más responsabilidad y hay mucho para hacer en ese sentido”, agregó.

“Otra cosa que me pasaba a mí era que por ahí me decían ‘Narda es un pibe más’, y yo era chica quizás y me parecía copado y creía que era parte del club, pero no estaba bueno, porque evidentemente ser mujer es una excepción para pertenecer a esos lugares”, enfatizó.

“Hay que plantear una serie de normas para que los equipos de trabajo estén advertidos y una mujer que sufre este tipo de situaciones no tenga que terminar yéndose de donde trabaja, lo importante es no llegar a ese punto. Queremos darles herramientas a los establecimientos gastronómicos para que nadie tenga que pasar por estas cosas, queremos que haya herramientas para evitarlas, no para tener que arreglar los daños”, continuó.

Y finalizó: “Por ejemplo, los planos de comedor se arman y en la cocina la distancia que hay entre la cocina y la heladera hacen que sean espacios acotados que permitan que se puedan rozar o apretar, o apoyar. No es que no se puede hacer chistes, pero los chistes no pueden ser a costas de la incomodidad. Todo toma otro color cuando aparece el miedo, eso es lo que es realmente inaceptable”.

LEER TAMBIÉN: Felipe Pettinato fue internado tras un brote psiquiátrico