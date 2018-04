Nara Ferragut, con nuevo novio: "Estoy muy enamorada, es la relación más madura que he tenido"

Nara Ferragut encontró el amor este verano en Mar del Plata: el hombre en cuestión es Carlos Issa, un actor que supo formar parte del elenco de "Patito Feo", la tira del Trece. encontró el amor este verano en: el hombre en cuestión esun actor que supo formar parte del elenco de ", la tira del Trece.





PrimiciasYa habló con la periodista y nos contó: "Nuestra relación es muy reciente, pero estamos muy felices. Ya lo conocía, es actor, hizo del papá de la divina de Patito Feo. Lo había visto en eventos del medio y yo estaba casada y él en pareja".





Ahora en Mar del Plata nos cruzamos en Espacio Clarín y me escribió por Instagram. Me invitó a tomar un helado y le dije que estaba a dieta, que podía tomar un jugo de naranja", reveló entre risas. ", reveló entre risas.





Y sumó: "Nos vimos a las 7 de la tarde y a la 1 de la madrugada seguíamos hablando. A partir de ahí, no paramos más de vernos, de hablar. Fue muy fuerte, estamos chochos. Ya conocí a su familia y él conoció a la mía. Mi suegra y mi cuñada son unas genias".





"Estoy muy enamorada y él también. Estamos construyendo una relación re sana, re linda. Te diría que es la relación más madura que he tenido. Estoy súper contenta. Significa mucho para mí, significa volver a creer en el amor", completó Nara.





Por su parte, Issa comentó que se encuentra completamente enamorado de su flamante pareja: "Estoy sorprendido, es una situación que soñé toda la vida. Volví a sentir la primera vez que me pasó a los 16 años. Tengo 45 años y de repente aparece Nara, que me llegó muy profundamente. Sentí una resonancia interna que hacía mucho no sentía. Estamos juntos hace más de un mes. Yo estoy en Mar del Plata y ella en Buenos Aires. Pero esto es concretar un sueño, proyectamos tener una familia juntos y es mi compañera".