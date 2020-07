Naomi Preizler contó públicamente un escandaloso detalle de su relación con Joaquín Furriel

Naomi Preizler fue pareja de Joaquín Furriel hace más de cuatro años. La pareja salió algún tiempo, hicieron viajes y se mostraron muy felices, pero la cosa terminó abruptamente y cada uno siguió con su vida.

Naomi además dejó las pasarelas y se dedicó a la música, y es una gran usuaria de las redes sociales. En uno de los videos que hizo para TikTok contó que siempre estuvo acomplejada con su altura, mide 1.75.

"Les voy a contar algo recholulo e íntimo pero lo amerita", comenzó diciendo con un exótico vestuario.

"Que yo cuando salía con Joaquín (Furriel), él no quería que use tacos cuando salíamos juntos porque lo pasaba en altura ¿what the fuck man? (¿qué carajos hombre?)", aseguró.

LEER TAMBIÉN: La ex de Joaquín Furriel furiosa contra Jimena Barón: la acusó de plagio y de victimizarse

"Para que no me pregunten más mido un montón. Mido 1,75. Es un montón para la vida normal pero no para modelo. De hecho, era de las más bajas", afirmó.

Entonces, la ex top model contó que sufrió en su infancia "porque era demasiado alta" y en el colegio le decían "que era un monstruo". "Me hacían mucho bullying y sigo siendo un monstruo pero le saqué el rédito económico a ser tan alta", sostuvo.

"Quería agregar también que sí, que la verdad que las altas la pasamos muy mal porque les llevamos dos cabezas a todos los varoncitos y ningún varón nos da pelota. A mí ningún varón me daba bola. Me decían 'jirafa', 'larga al pedo', 'larguirucha', me decían que nunca me iba a casar porque era muy alta y me iban a tener que cortar las piernas para entrar en la cama", continúo.

"Mi papá me decía 'deciles inspectores de zócalos', 'hobbits', cualquiera... después de grande (a la altura) la disfrutás un poco más y no hay que desesperarse. O sea, no te encorves. Yo me encorvaba mucho. Hay que llevarla con orgullo", recordó.

"Cuando me sentía mal miraba a Nicole Kidman (53) en su época cuando salía con Tom Cruise (58) y me sentía un poco más empoderada porque ella es una bomba y era mi ídola. Idolatraba a altas para sentirme mejor".

"Me pongo a pensar ¿por qué las mujeres altas se sienten mal y los hombres altos están ok?, ¿por qué las mujeres siempre tienen que ser más bajas que los hombres? Es como si a ellos no les gustara que la mujer sea más alta porque se sienten menos. Es algo re patriarcal y que sucede mucho en Argentina", reflexionó.

"En otros países, como en Estados Unidos, que las mujeres sean más altas que los hombres está perfecto", concluyó.

LEER TAMBIÉN: Naomi Preizler: estrenó "Sailor Moon" y realiza su segunda fiesta