Nancy Pazos presente en una musical infantil: "Hago de Maléfica y es mi primera experiencia"

Teatro Victoria de Mar del Plata, se estrenó "Había una vez: El libro Poderoso" con la producción de Carlos "Peton" Vinciguerra y la participación de Nancy Pazos, en lo que fue su debut sobre las tablas.

Hablamos con la periodista y comunicadora sobre esta primera experiencia en un escenario: "Hice el estreno pero empieza a funcionar a partir del miércoles 3 de enero y me voy a sumar a la obra el 16 que va a haber un reestreno. Se llama 'Había una vez', es la tercera temporada que se hace. Dentro de las historias, una de las que hay es la de Maléfica y a Petón se le ocurrió llamarme cuando me vio en el programa".

"A partir de mi incorporación, se dio otra relevancia a Maléfica. La historia habla de un libro que se puede abrir solamente con el corazón y ahí se revive una historia del cuento".

"El 26 hicimos el estreno. El equipo es maravilloso, son todos marplatenses, desde el director hasta la mano derecha de él. Ambos laburaron en Showmatch y tuvieron experiencia con Flavio Mendoza. Son cantantes, actores, guionistas, una cosa impresionante".

"Durante el invierno funciona como una escuela de teatro, todos salieron de ahí. A mí me resultó muy grato estar en ese escenario. Me sentí muy bien, contenida. Los chicos trabajan más fuera del escenario que arriba del mismo", expresó.

"Empecé con el periodismo gráfico, seguí con el radial y televisivo, después estuve en paneles y cada una de las cosas que hice, son novedosas. Esto es realmente diferente, lo que más valoro es el ida y vuelta con la gente".

"Es una obra de teatro infantil donde hacemos muchos guiños para los padres. Esa noche hubo muchas risas cómplices por bromas que hicimos. Salirte de la letra en el primer día, habla de la química y la comodidad que tenemos. Me he descubierto cantando, además, cosa que nunca hice. Estamos esperando que los Estrella de Mar den el rubro 'comedia musical infantil', que anteriormente estaba y ahora no. Sería injusto competir con comedias más grandes. Estamos haciendo lobby para eso. Estoy contentísima y con unas ganas impresionantes de que esta primera vez, no sea la última", completó la panelista.