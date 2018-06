PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Pazos quien se refirió a este entredicho con Amalia al aire: "Me dijo: asesina, soberbia y mala madre, y la chicanera y mala mina soy yo. El mundo de Granata se quedó en 1919 cuando aún no había en Argentina ni siquiera aborto para los casos de violaciones. Yo apuesto al futuro, ella al pasado", reflexionó.